El drama de Ablaye: una última voluntad, miles de apoyos y un visado in extremis para su hijo

En el texto de la petición, Pablo Guardado expresa la urgencia -“no nos queda tiempo, no podemos esperar ni un minuto más”-, al tiempo que lamenta la burocracia que está impidiendo a Cheick, el primogénito de Ablaye que vive en Dakar, cumplir la última voluntad de su padre.

“El diagnóstico es muy grave y creemos que su corazón no aguantará más de dos o tres semanas máximo, pero su hijo se está encontrando con muchísimas dificultades a nivel burocrático para venir hasta aquí”, explica Guardado. “En noviembre no hay ninguna cita disponible y hasta el 25 no se abre el plazo para coger citas en diciembre y para esa fecha tememos que sea demasiado tarde”, cuenta en la petición. “Llevo cinco meses intentándolo y su cita NUNCA llega pero a su padre se le agota el tiempo”, lamenta Guardado.