Almodóvar recuerda cómo un cura intentó acosarlo en el colegio

“Recuerdo al menos veinte niños que vivían en el colegio y fueron acosados. También lo intentaron conmigo, pero siempre logré escapar. Había un sacerdote que siempre me daba la mano en el patio para besarla, pero nunca lo hacía, siempre huía y cuando estaba solo, no caminaba sino que corría”, ha añadido.

Así, Almodóvar ha calificado como “experiencia terrible” el paso por un colegio de sacerdotes que le convirtió en “un niño ignorante que se pasaba el tiempo cantando, con maestros completamente inadecuados para la tarea e inquietantes en otros aspectos”. “Desde luego, no quería ser sacerdote, pero quería aprender algo, saber más sobre mis dudas iniciales relacionadas con la existencia de Dios”, ha añadido.

En esta entrevista, Almodóvar también recuerda la “frustración” de ver escapar a los culpables. “Los rumores de los abusos habían llegado más allá de los muros del colegio y los casos eran tan concretos y tan numerosos que el liderazgo salesiano no podía hacer nada más que intervenir. ¿Y cómo intervinieron? Enviaron a los sacerdotes a un internado para adolescentes y no hubo ningún castigo”, ha apuntado.

El realizador también ha apuntado al Vaticano y sus responsabilidades en este asunto. “No sé si el Papa está llevando a cabo una revolución o si no está haciendo nada. Lo que sé es que no está haciendo lo suficiente. No solo contra el abuso, sino también con todo lo que tiene que ver con la sexualidad de los sacerdotes”, ha criticado.