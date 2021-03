Así ha sido la actuación de Aitana en los Goya

Por tercer año consecutivo una triunfita se ha subido al escenario de los Goya. En las dos ediciones pasadas Amaia Romero, ganadora de OT 2017, fue una de las artistas que amenizaron la gala y en esta edición le ha tomado el testigo su compañera, Aitana Ocaña.

La artista ha interpretado el tema Happy days are here again, de Barbra Streisand por petición de Antonio Banderas, que ha recordado que como indica esta canción “volverán los días felices” tras la pandemia.