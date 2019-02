La actuación de Amaia Romero en la gala de los Premios Goya empezó de forma accidentada. La cantante salió al escenario mientras su compañero Manu Guix estaba ya al piano y frenó el show.

"Vale, a ver, espera. Es que tenemos un problema. Porque no se ha escuchado la claqueta o yo no sé qué ha pasado, pero hay un problema. Así que, por favor, si se puede quitar la música o algo... gracias", dijo la artista antes de repetir su salida al escenario.

Algunos medios han asegurado que todo se debió a uno de esos míticos "despistes" de Amaia, pero Manu Guix ha utilizado Twitter para aclarar lo que pasó realmente. "No ha sido así!!!!!", ha avisado.

"El fallo no ha sido de @ amaiaromero, ha sido de sonido que no me han abierto monitores y no oía la claqueta ni nada y era imposible empezar el tema. Amaia lo que ha hecho ha sido salvar el número!", ha subrayado.

En cuestión de segundos la de Pamplona volvió al escenario con Judit Neddermann para empezar a interpretar los temas nominados y recibir a Rozalén.

Este es el momento, Me vas a extrañar, El hombre que mató a Don Quijote y Una de esas noches sin final han sido las cuatro canciones que han interpretado justo antes de anunciar al ganador del Goya. Coque Malla ha ganado el premio por componer Este es el momento para la película Campeones.