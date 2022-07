Lo que supone la dimisión de Adriana Lastra

Domingo 17 de junio de 2017. A reventar uno de los pabellones de Ifema. El socialismo español se ha rendido a los pies de Pedro Sánchez tras la cruenta batalla con Susana Díaz. El nuevo líder, a tope en el escenario. A su lado la nueva todopoderosa vicesecretaria general. Ella se ha encargado de elegir el temazo para la nueva era que se abre: Sweet Child O’Mine, de Guns N’Roses. Where do we go now?, escupen los altavoces.