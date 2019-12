La reacción de Ágatha Ruiz de la Prada tras enterarse del engaño de Luismi 'El Chatarrero'

“Cuando me enteré del engaño, me tomé un Orfidal. Y supongo que los próximos días adelgazaré”, reconoce la diseñadora. El propio Luismi señala que no recuerda de cuándo son esas fotos con la actriz: “Podrían ser de hace un año, dos meses o dos semanas. No me acuerdo”.

Aunque muchos han dado la pareja por rota, en la publicación la propia De la Prada —que se refugió en París unos días— recalca que no sabe “qué va a pasar con Luismi”.

Ironías de la vida, su vida sentimental se ha visto fuertemente sacudida tras protagonizar un reportaje para una revista del grupo Condé Nast. “La primera ocurrió en diciembre de 2016, cuando posó para Vogue con su entonces marido, Pedro J., y sus dos hijos, Cósima y Tristán. Al día siguiente del shooting, Pedro J. le llevó el desayuno a la cama y le pidió el divorcio”, recuerda Vanity Fair.

En la entrevista, la diseñadora alababa de Luismi, a quien conoció en una fiesta gracias a Carmen Martínez Bordiú, anterior novia de El Chatarrero, que es “muy particular y muy tío”, mientras que él afirmaba de ella: ”Ágatha es la pera limonera, Es divertida, lista, currante, una crac”. Puedes leer el reportaje completo de Vanity Fair aquí.

ACTUALIZACIÓN: Este lunes la revista ¡Hola! ha publicado unas imágenes en exclusiva a las puertas de un restaurante y en actitud cariñosa que demuestran que la diseñadora ha perdonado a Rodríguez.