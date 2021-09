La Guardia Civil investiga si funcionarios participaron en la agresión a la subdirectora de la cárcel de Villena

Estas imágenes contradicen la versión que el colectivo de funcionarios “Tu abandono me puede matar” trasladó en un comunicado en el que señalaban que tres funcionarios habían acabado en el hospital con lesiones en ojo, frente, pómulos y antebrazo al intentar repeler los golpes con un escoba de un interno “de unos 30 años que ha protagonizado numerosos altercados y agresiones”.

“Nos ha dicho Marcial que no coges el teléfono. Ya vemos que te has posicionado y de qué lado, así que no tendremos miramientos contigo. Vamos a por tu director y, si tenemos que llevarte por delante, lo haremos. Te vamos a joder la vida por perra”, escriben en ese grupo desde un número oculto.

Un día después recibe, ya fuera de ese chat, un SMS, al que también ha tenido acceso Efe: “Te aviso de parte de Marcial. Habla con él. Tu director te está utilizando, él está muerto y a ti te queda mucha carrera profesional, y nosotros te podemos ayudar. Haz como el resto de subdirectores y limítate a seguir instrucciones. Sabemos que tenéis imágenes: bórralas o atente a las consecuencias”.

Días después, el pasado viernes, el móvil de la subdirectora desaparece y es ayer, en víspera de que declarase por la investigación interna a los tres funcionarios, cuando es agredida.

Las reacciones a las imágenes

Por su parte, desde el despacho jurídico Sánchez Navarro Abogados que representa a la asociación Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) se ha emitido un comunicado en el que transmiten su “más absoluta indignación por las falsas acusaciones vertidas en varios medios de comunicación donde abiertamente se imputa a varios funcionarios de prisiones del centro penitenciario de Villena (Alicante) una supuesta agresión sufrida a la subdirectora del citado centro”.

Instituciones penitenciarias señala que su secretario general, Ángel Luis Ortiz, se ha puesto en contacto con la subdirectora y se ha comprometido a poner a su disposición todas las herramientas legales para esclarecer los hechos y detener a los autores.