Aguado habla más que claro sobre Ayuso y de paso le manda un aviso a Casado

Hasta hace dos meses, Isabel Díaz Ayuso estaba acompañado en su Gobierno de la Comunidad de Madrid por el exlíder de Ciudadanos en la región, Ignacio Aguado.

Pero las últimas elecciones dinamitaron un Ejecutivo con tensiones diarias, tal y como quedó reflejado por las declaraciones de ambos durante su mandato... Y por cómo Aguado ha hablado de la presidenta madrileña en su debut en Todo es mentira.

El expolítico ‘naranja’ apareció este lunes en el programa de Cuatro y habló claro de Ayuso y de sus ambiciones: “Yo creo que en su hoja de ruta está (ser presidenta de España) y en la de su entorno también. El tema no es si lo piensa o no, el tema es cuándo puede dar el salto. Al final son PP y criados en Nuevas Generaciones, son cuña de la misma madera y ahí solo puede quedar uno. Yo imagino que Ayuso está esperando su momento, pero habrá que preguntarle a ella”.

“A Casado le queda una bala que son las siguientes elecciones, si no gobierna yo creo que Isabel se lo quitará de en medio”, añadió.

De Ayuso, Aguado afirmó que “no se lleva bien con el discrepante”, mientras que reconoció que él no tiene problemas con ello. “Ella es de un PP duro donde lo que hay es un orden y mando, haya un Gobierno en coalición o no. Ahora es libre y la felicito porque ha conseguido lo que haya buscaba, ya no tiene un socio incómodo como nosotros”, opinó.

El exvicepresidente madrileño describió algunas de las políticas que habían tensado la relación: “No les dejábamos mangonear en Telemadrid, pedíamos que se eliminaran los aforamientos, no dimos ni un paso atrás en materia LGTBI, pedíamos transparencia y salían bufando de los despachos porque no aceptaban el modelo y la ley que se aprobó. Yo creo que ha tenido que ser una liberación para ella y también para mí”.

Además, señaló que, para él, sin Ciudadanos en el Gobierno madrileño este parece que “ha vuelto a 2011 con un ejecutivo monocolor”. Incluso valoró que está “menos preparado y especializado que el de hace unos meses”.

“Es más políticos y en lugar de estar tensado hacia el centro por Ciudadanos va a estar condicionado por un partido que está al otro lado. Va a ser una legislatura más polarizada, menos fructífera y seguramente sea la Asamblea noticia por quién dice la bravuconada mayor y no por sus acuerdos”, remató Aguado.