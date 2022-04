Aitor Esteban le pregunta a Robles qué fue de "esa juez progresista" y ella contesta tajante

Así, ha proseguido con una reflexión “pero ¿qué ha sido de esa juez progresista que era usted?”. Acto seguido, el dirigente vasco ha resuelto que “desde luego, aquella juez progresista estaría absolutamente preocupada por lo que está sucediendo”. Esteban ha indicado que la comisión de secretos oficiales no será suficiente para esclarecer los hechos: “No, en la comisión de secretos no se va a solucionar nada y si creen que lo van a solucionar con dos ronditas de preguntas por cada uno de los portavoces parlamentarios están equivocados”.

La respuesta de Robles

La afirmación de Esteban no ha sentado bien a Robles, que en su turno de réplica ha contestado de forma tajante al portavoz del PNV en el Congreso. Después de que el político vasco instase al Gobierno a aprobar la comisión de investigación del caso Pegasus y a desclasificar los documentos, Robles ha tomado la palabra para indicar que “lo que una juez progresista, como soy y sigo siendo, se escandaliza es que usted, libremente, pueda hacer atribuciones sin ningún material probatorio, imputando no sé qué 63 espionajes, con base en no sé qué informe, y con base en no sé qué medio de comunicación”.