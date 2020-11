Alberto Cortez que estás en los cielos

Mientras espera a que Waldo regrese de Argentina para organizar una serie de recitales sobre textos de poetas españoles y latinoamericanos, Cortez graba En un rincón del alma, que no tarda en aparecer en las voces de Los 5 Latinos o la mismísima Mina. Para su sorpresa, De los Ríos se sube a la parra y le pide una fortuna por hacerse cargo de la dirección musical del espectáculo. Casi una década después de aquel encuentro en el despacho de la Columbia, la amistad entre ambos se rompe. Nada volvería a ser igual.

En aquel tiempo nuestros bolsillos no estaban muy boyantes. Para realizar cualquier tipo de producción se necesitaba una suma de dinero que yo personalmente no tenía. Siempre había vivido de mi canto y de mis actuaciones, pero eso no daba para gestionar un proyecto de esa envergadura. La venta de los discos tampoco ayudaba demasiado, generalmente se inflaban demasiado las cifras de cara al público, pero en la realidad no se vendía tanto como aparentabas o como te hacían creer que estabas vendiendo. Fue un puntazo muy feo. Yo quería hacer un concierto solo en el escenario en el Teatro de la Zarzuela. Waldo estaba de gira por Argentina con Los Waldos. Esperé a que regresaran. En cuanto supe que estaba aquí, le llamé:

-Waldo estoy preparando mi primer recital, necesito que me hagas los arreglos.

Recuerdo que sin pestañear me espetó:

-Quiero setenta mil pesetas por arreglo.

Si el disco iba a tener diez canciones, necesitaba setecientas mil pesetas, como mínimo. ¿De dónde iba a sacar ese dinero? Su negativa me tiró contra la pared, me dejó herido. César Gentili y Willy Rubio que estaban presentes no se lo pensaron:

-No te preocupes, nosotros vamos a hacer tus arreglos. Deja a este, lo que te acaba de hacer es una cabronada.