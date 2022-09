Un exconsejero de Ayuso denuncia que el hospital de Ifema dejó sin sanitarios a las residencias

Anadolu Agency via Getty Images

Anadolu Agency via Getty Images

“Me encontré con unos concejales del pp que me dicen que yo soy el responsable de lo que estaba ocurriendo como responsable de las muertes en las residencias”, ha apuntado.

Reyero ha recordado que durante una reunión del consejo de gobierno pidió más personal sanitario para atender a los contagiados en las residencias y la respuesta fue negativa. ”Me dicen que no en ese momento estaban en toda la propaganda que giraban al hospital de campaña, la mayor parte de los medios sanitarios estaban orientados a IFEMA porque entiendo que daba más rédito propagandístico”, ha denunciado.

Ante esta respuesta, Aimar Bretos ha ido más allá y le ha preguntado directamente si el hecho de que se creara el hospital de Ifema “supuso que mueriera gente en las residencias desatendida”. “Sin ninguna duda. Supuso una aspiradora de personal sanitario que existía en las residencias, aparte de que no llegó el personal que tenía que haber llegado que era el de atención primaria”, ha respondido.

Alberto Reyero: "Cuando pedí esos médicos y enfermeras me dijeron que no, que estaban en otra historia. La mayor parte de los medios estaban enfocados hacia IFEMA. Supuso una aspiradora de personal sanitario que existía en las residencias" pic.twitter.com/vgLDZu2X6C

Reyero también ha cargado contra su excompañero en el gobierno, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, por su comportamiento frío, sobre todo cuando planteaba la movilización de personal sanitario a las residencias. “La respuesta de Ruiz Escudero era muy fría, no me escuchaba. No recibí respuesta nunca”, ha relatado.