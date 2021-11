Alberto Rodríguez enumera a sus cinco mejores políticos y el resultado sorprende hasta a Gonzo

El exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez ha sido entrevistado por Fernando González, Gonzo, en el programa Salvados, donde ha hablado de la condena por agresión a un policía durante una manifestación y su expulsión del Congreso, pero también ha hablado de su impresión sobre otros políticos.

El periodista le ha pedido que haga un quinteto inicial de diputados a los que más haya valorado durante estos años, “eso sí, no vale ninguno de Unidas Podemos”, ha remarcado. Y la respuesta del exdiputado ha sorprendido.

“Yo te diría que podría poner como escolta o como alero a Joan Tardá, me gustaba mucho cómo lo hacía”, ha comenzado la lista el canarios por el exdiputado de ERC.

“También metería ahí y los esfuerzos que están haciendo para salir de una situación muy jodida y muy complicada que generó mucho sufrimiento, como fue el conflicto vasco, pondría a Mertxe Aizpurua”, ha destacado Rodríguez sobre la portavoz parlamentaria de EH Bildu.

A continuación, ha señalado que le gusta también cómo lo hace, “y no creo que vaya a sorprender a nadie”, ha remarcado, Aitor Esteban. “Es incluso a veces muy gracioso”, ha afirmado el exdiputado, que ha resaltado que “es de derechas”: “Nadie puede negar que es de derechas, pero me gusta cómo lo hace parlamentariamente hablando”.

La cuarta política en su lista es Magdalena Valerio, “que sigue de diputada con un perfil bajo pero fue ministra de Trabajo”, ha apuntado. En ese momento se ha parado a pensar y se ha preguntado: ”¿Quién más tenemos?”.

Y llegó la sorpresa. “A mira ya sé, una paisana tuya: Ana Pastor”, ha asegurado Rodríguez mientras resaltaba que “es una persona extremadamente educada”.

″¿La expresidenta del Congreso?”, ha preguntado entonces Gonzo ante la sorpresa de que nombrara a una política del PP. “Sí, sí, sí, sí”, no ha dudado Rodríguez, y ha insistido: “Extremadamente educada. Siempre que me la encontraba en el pasillo da igual con quién fuera siempre se paraba, siempre saludaba a todo el mundo con el que ibas, todo muy correcto”.

Tras revelar los nombre de su “quinteto”, el periodista ha destacado que pensó que nombraría a Gabriel Rufián. “Es que es tan conocido, es tan famoso. Me llevo muy bien con él, y me parece que es un crack comunicativamente hablando, es de lo mejorcito que hay ahí, no hay más que ver las redes sociales. No le hacía falta a él estar en el quinteto”, ha zanjado.