Alejandro Sanz lanza su nueva canción 'Bio' y todo Twitter lo compara con Residente

Unas horas después de que inaugurase su estrella en el Paseo de la Fama de Los Ángeles, el cantante madrileño Alejandro Sanz lanzó por sorpresa la canción Bio. Este tema supone el kilómetro cero de su nuevo álbum en el que lleva un tiempo trabajando y que, aunque aún no tiene fecha de publicación, incluirá diez nuevas composiciones del artista.

Hasta que la música llegó para sacarle de ahí: “Sabía que la música era/ Lo que me sacaría del lodo / Como si fuera el anillo / Que buscaba ese tipo que le llaman Frodo / Y de repente me vi subiéndome a un escenario / Gente que no conocía, mis cancioncillas cantando / Y decidí dar las gracias, hacer siempre lo que esté en mi mano”.