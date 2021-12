Alexia Herranz, de Gandía, la primera transexual candidata a presidir el PP

Se llama Alexia Herranz Sánchez, es de Gandía y quiere presidir el Partido Popular de su pueblo, como acaba de anunciar en un comunicado. La noticia no sólo es que se plantee como alternativa a la candidatura del actual presidente local y portavoz, Víctor Soler, sino que Herranz es es transexual y su paso al frente es insólito en la formación conservadora: es la primera transexual que presenta su candidatura a presidir una ejecutiva local del PP.

Tiene por delante el reto de lograr los avales necesarios para su candidatura de cara al congreso del PP de la localidad, que se celebrará el 22 de enero, pero su anuncio ya acapara titulares en la prensa valenciana, como el diario Levante, que ha adelantado la información.

Alexia Herranz, a través de su comunicado, ha expresado que con 15 años tomó “la decisión más difícil e importante” de su vida, convertirse “en la mejor versión de mí misma”. “Desde ese mismo momento, he tenido que luchar contra esta sociedad que no terminaba de entenderme e iniciar mi transición hacia la mujer fuerte y luchadora en la que creo haberme convertido, trabajando por una sociedad más libre y diversa”, añade.

Herranz explica que se afilió al Partido Popular en 2017 y que “a lo largo de estos años he participado en distintas instituciones del partido para promover la igualdad, la libertad y la diversidad y dar a conocer la realidad de la comunidad trans”. Critica, por ejemplo, la Ley Trans valenciana porque “no está dirigida a erradicar la transfobia, sino a mantener chiringuitos, tras pasar estos años sigue sin haberse implementado todas las medidas y proyectos necesarios”, según su juicio.

Levante sostiene que la política ha asegurado que en su propio partido ha sido “atacada” con comentarios transfóbicos, que le llevaron a dimitir de la ejecutiva de Nuevas Generaciones del PP, donde durante algún tiempo desempeñó la secretaría de Diversidad.

Se autodefine como seguidora de Esperanza Aguirre y de Isabel Díaz Ayuso, dos de las lideresas recientes de la formación. “Los últimos años he visto cómo las grandes mujeres del PP han liderado con valentía y fuerza los proyectos del Partido Popular, por eso tras leer a Esperanza Aguirre y ver con asombro la magnífica campaña electoral de Ayuso, mi conciencia no me ha permitido tomar otra decisión que no sea la de presentarme” y asegura que se presenta como candidata “debido a que la actual dirección del PP en Gandia ha humillado y apartado a gran parte de los afiliados del partido de toda la vida”, incide.

“Sé que el congreso esta convocado a la medida de la actual dirección del PP de Gandia, como ya se ha publicado, se que no tengo muchas opciones, no obstante en esta vida nunca he renunciado a defender mis ideales, los cuales están representados por el Partido Popular, los cuales no veo en el actual dirección, por eso quiero presentar mi candidatura para presidir el Partido Popular de Gandía para volver a unir y reconstruir un partido fuerte con ganas de trabajar”, concluye Herranz.