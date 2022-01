El inmunólogo Alfredo Corell, una de las caras más reconocibles de esta pandemia, ha explicado que ha vuelto a dar positivo por coronavirus y ha señalado la lección que se puede extraer de su caso.

Según ha señalado en Antena Abierta, se encuentra perfectamente, prácticamente asintomático. Preguntado cómo ha podido infectarse, el experto ha reconocido que no lo sabe.

“Yo ahora mismo soy asintomático y me he enterado de que lo tengo porque me he hecho un test preventivo, para cuidar a alguien, pero puede haber muchísima gente en este momento asintomática positiva y probablemente ahí está el problema”, ha subrayado.

“Hay tanta transmisión, tantos millones de personas contagiándose... hay muchísimo corriendo y muchos asintomáticos y por tanto si no se hace autotest no lo sabe”, ha apuntado.

Por eso, Corell ha destacado la importancia de hacerse las pruebas rápidas antes de ver a cualquier persona de riesgo, como hizo él. Y así evitar un contagio: “Me lo estoy haciendo a diario, a veces porque estoy en platós y hoy porque entraba a cuidar a unas personas de riesgo”.

El experto ya se había contagiado en verano y también entonces aprovechó para lanzar un mensaje: “Si alguien no tenía claro que esto no estaba terminado, ahora vengo para decírselo: esto no está terminado”.

En aquella ocasión, destacó que se había infectado pese a cumplir “escrupulosamente” las normas. “El contagio se ha producido muy probablemente en una comida al aire libre. Al aire libre. Es decir, que esta variante que está entrando es muchísimo más contagiosa”, dijo entonces, en referencia a delta.