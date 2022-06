Alguien ha espiado a alguien

Entiéndase: no pido que se nos desvelen los informes de los servicios de inteligencia respecto a la megachapuza magrebí. Sólo quisiéramos ver algún indicio de que lo ocurrido no se debe a miserias personales o a incompetencias galácticas. Bastaría con un mensaje solemne a la nación, una declaración oficial del presidente del Gobierno desde el Palacio de la Moncloa en la que, mirando fijamente a la cámara, dijera “españoles y españolas, en serio, ha ocurrido algo muy pero que muy jarto que no os puedo contar. De verdad, lo fliparíais. Por eso tuve que traicionar a los saharauis y ahora tenemos que ir a Bruselas para que nos defienda ante Argelia. Es que es supersecreto. Jartísimo. Pero no tiene que ver conmigo ni con espionajes”. Y después una sonrisa y todo arreglado. Y en una semana ya nadie se acuerda.