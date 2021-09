La reacción de Almeida cuando le preguntan si tiene algún problema con Ayuso

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Ayuso y Almeida, en la festividad de la Virgen de la Paloma

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ha hecho balance de su gestión en la Cadena SER. El regidor de la capital ha defendido su labor, incluyendo el proyecto de ‘Madrid Central’ aún por aprobarse, y ha dejado en el tejado de Vox “si hay algún problema con ellos o no” tras el desencuentro por la ordenanza de movilidad.

Más allá de cuestiones del ayuntamiento, Almeida ha dado mucho que hablar por sus palabras hacia su compañera de partido Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que suele llamar su partner (“socia”), aspira a ser la líder del PP madrileño... algo que no parece gustarle mucho al alcalde por sus recientes declaraciones.

Preguntado si le ha pasado algo con ella, Martínez-Almeida se ha sorprendido: ¿A mí, por?... aunque poco después ha dejado entrever que “no es el momento” para un movimiento como el que ha planteado Ayuso.

“No me molesta lo más mínimo. Ayuso está en su derecho a presentarse, todos tenemos la mejor opinión de la presidenta, pero no es menos cierto que quedan nueve meses hasta el Congreso”, ha explicado el alcalde. Precisamente, por razón de su cargo mantiene “que en mi posición lo que tengo que hacer es trabajar por los madrileños y no meterme en debates internos; por alcalde y por portavoz nacional debo mantener la neutralidad”.

Cuenta que no recibió la llamada de la ‘aspirante’ para contarle su intención. “No me llamó pero tampoco tenía que llamarme. Es una decisión que le corresponde a ella, lógica y razonable”.

“Isabel Díaz Ayuso es una gran presidenta, tengo una gran relación política con ella y una mejor relación personal. Insisto, tiene todo el derecho, pero a este Congreso se puede presentar cualquiera y en el PP madrileño tanto Ana Camins como Pío García Escudero están haciendo una gran labor”, ha rematado.