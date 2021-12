Almeida justifica su cambio para declarar Hija Predilecta a Almudena Grandes: "No tengo nada contra ella"

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid.

La noticia del día ha sido el nuevo pacto presupuestario en Madrid entre el Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos con el Grupo Mixto formado por los cuatro exediles de Manuela Carmena. Dentro de un paquete de medidas progresistas a las que Almeida ha dado el visto bueno a cambio del sí de Recupera Madrid está la declaración de Hija Predilecta de Almudena Grandes, después de que cuando se debatió en pleno no salió adelante por el rechazo del PP, Ciudadanos y Vox.

Ante este cambio, el alcalde José Luis Martínez Almeida ha explicado en Más vale tarde de LaSexta que “no tiene nada en contra” de Almudena Grandes y ha recordado que en su día aceptaron poner una calle con su nombre y hacerle a la escritora un homenaje.

“En ese momento no correspondía”, ha justificado ante la pregunta de por qué en ese momento no lo aprobaron.

Sobre su relación con Vox, el alcalde madrileño ha explicado que no va a dejar “que un pacto de investidura con Vox me ate a Vox si no quiere colaborar”.

″¿Cómo puedes pensar eso de mí?”

Desde su casa, confinado por ser positivo en covid, el alcalde ha reconocido que ómicron le ha atropellado” y ha añadido entre bromas que se agradece “estar siete días sin contacto con periodistas”. Tras esta frase ha aclarado que tiene buena relación con la prensa aunque no ha descartado usar la secuela de pérdida de memoria puntual cuando le pregunten en el futuro.