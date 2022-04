Almeida pierde la paciencia con una periodista al escuchar esta pregunta

La reacción de Almeida ante las preguntas de una reportera. CUATRO

Almeida había dicho instantes antes que él no está ni “nervioso” ni “irascible” a pesar de que lo dicen sus contrincantes políticos. “No, estoy muy tranquilo”, había afirmado.

Justo después, la periodista quiso saber: “Dice usted que no denunciaron porque no eran temas de calidad. ¿Pero qué pasó con los test?”. En ese momento, el alcalde hizo un gesto y dejó claro que no iba a responder.

“Alguien que no haya preguntado”, replicó. “No, no. Es que falta por responder qué pasó con los test”, dijo la reportera. Pero el alcalde seguía en sus trece, reclamando otras preguntas de otros informadores que todavía no hubiesen preguntado.

Como nadie se animaba, Almeida dijo: ”¿Ya está?”. Y dicho eso, dio media vuelta y se fue mientras la periodista de Cuatro insistía: “Pues si no pregunta nadie más alcalde... Pero no nos ha respondido qué pasó con los test, alcalde”.

Antes, Almeida había aseverado que es “un motivo de honor” que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo haya situado, a su juicio, “en la diana de una cacería política” en relación al Caso Mascarillas, donde el regidor ha insistido “en que en el Ayuntamiento hay cero imputados”.

Publicidad