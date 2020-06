Las confesiones más íntimas de Almeida y la dedicatoria de Aguirre: "Para Pepito el cabrón"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha convertido en uno de los políticos mejor valorados durante la crisis del coronavirus y se ha reinventado después de llegar el pasado mes de junio al Palacio de Cibeles gracias a un acuerdo con Ciudadanos y con Vox.

Martínez-Almeida ha decidido mostrar su lado más desconocido en la edición del mes de junio de la revista Vanity Fair, en la que habla de aspectos más personales y hace una serie de confesiones.

Almeida escaló posiciones en política gracias a la expresidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre y habla sobre ella en buena parte de la entrevista. Revela alguna de las conversaciones que tuvieron hace años jugando al golf: “Tú juegas mucho mejor de lo que dice tu hándicap. No me estafes. Espero que cuando acabe esta legislatura hayas bajado a menos de dos dígitos”, le dijo la entonces presidenta de Madrid.

Una frase que llama la atención es cuando el alcalde reproduce este momento: “Trabamos muy buena relación y jugábamos juntos de vez en cuando. Una de las primeras veces que le gané nos habíamos apostado cinco euros. Cuando me dio el billete, le pedí que me lo dedicara. Ella escribió: ‘Para Pepito el cabrón’. Entonces decidí enmarcarlo. Lo tengo en casa”.

“Soy la misma persona hoy que hace nueve meses, cuando fui elegido alcalde. Nos tendríamos que plantear por qué se establecieron determinados motes sin conocerme. Si elevamos el nivel del debate político, podremos evitar que en un futuro se repitan situaciones de estas características”, reflexiona asimismo el político del PP sobre lo que está sucediendo.

Y señala Martínez-Almeida: “Cuando me nombraron alcalde, pensé: ‘Algo me va a pasar. Un atentado, que se caiga un edificio…’. Ahora, esto no se te ocurre jamás”. Se remonta además a cuando se afilió con 18 años al PP: “Básicamente porque pensaba que España necesitaba un cambio. El gobierno de Felipe estaba agotado y el proyecto de Aznar me gustaba”.

Hace además revelaciones sobre lo que pensaba su equipo durante la campaña: “Cuando me nombraron candidato, Ángel Carromero estaba acojonado. ‘Tú no llegas al 26 de mayo. Como dices cualquier barbaridad en cualquier momento, algún día vas a meter la pata’. Estábamos en un bar y se ponía supernervioso: ‘Cállate, cállate, cállate’. Se pasó toda la campaña agobiado. Repetía sin parar: ’Que no llegamos. Que no llegamos”.

“Me resquebrajé por dentro”

Tiempo también para reconocer el momento más doloroso durante estos meses: “La visita privada al Palacio de Hielo. Sabes cuál es la magnitud de la tragedia pero tienes que ponerle una imagen. Las cifras eran devastadoras, 700, 800 muertos al día, pero muchas veces los datos nos atontan. Cuando llegas allí y ves 480 ataúdes… Eso es real. Me resquebrajé por dentro”.

En el reportaje también se desvela que las comidas favoritas de Martínez-Almeida son las albóndigas, la tortilla de patatas y los cogollos con ventresca”. Además, suele pedir que le lleven comida del mítico Casa Dani, en el Mercado de la Paz.

También le preguntan sobre la posible relación con la diputada del PP Bea Fanjul. El alcalde responde: “Somos muy buenos amigos, a pesar de la diferencia de edad. Hablamos muchísimo, casi todos los días. Pero nada más”.