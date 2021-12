Almudena Grandes será hija predilecta de Madrid y otras medidas pactadas en los presupuestos 2022

Pablo Cuadra via Getty Images

Pablo Cuadra via Getty Images Almudena Grandes, escritora fallecida en 2021.

Pero esta no es la única medida progresista que se ha pactado en la negociación. También destaca la cesión de Prado 30, anterior sede de La Ingobernable, para la construcción de un centro de salud y un equipamiento cultural en diálogo con los vecinos del distrito.

La ofensiva de Vox

El alcalde de Madrid ha señalado que "no le preocupa lo que haga Vox" y que no teme ninguna ofensiva. "Hemos escuchado que son unos presupuestos comunistas, de la ultraderecha...quizás sean los presupuestos que necesitan los madrileños", ha expresado a través de una videollamada por seguir confinado tras dar positivo en covid.

No piensa así la vicealcaldesa Begoña Villacís que ha asegurado que quien no espere una ofensiva de Vox es que "no ha visto su política en los últimos dos años".

Del mismo modo se ha expresado Marta Higueras que ha asegurado que espera la ofensiva de Vox y al mismo tiempo ha pedido al alcalde que "no vuelva a pactar nada con ellos".