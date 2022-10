Alonso Caparrós zanja su polémica con Jon Kortajarena: "Es un chaval maravilloso"

De la ira a la adoración

Este jueves, en Sálvame mostraron a su colaborador parte de la entrevista y éste no tardó en reaccionar. En un primer momento calmado y comprensivo, manifestó: “No tengo nada que objetar a que diga eso porque yo lo he compartido con todo el mundo y escribí un libro sobre ello, conté esto para que la gente aprendiese”. Pero no tardó en enfadarse y manifestar su indignación por la forma en la que trataron el tema: “No me duele que alguien se inspire en mí para hacer ese papel, lo que me duele es la forma de hablar sobre ello. Frivolizar con esto, no tomárselo en serio, es no darle importancia”. Y concluyó con “este tío me parece un imbécil, un imbécil de categoría”.