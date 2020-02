La cadena feminista de Madrid une a 7.000 mujeres a un mes del 8M

En sus distintos tramos se han reivindicado temáticas de lucha como el antirracismo, la autodefensa feminista, la precariedad laboral y los cuidados, la disidencia de cuerpo, sexual y de género, el ecofeminismo, las pensiones dignas, la educación feminista, y el derecho a la vivienda.

Con carteles y lemas reivindicativos en la camisetas como “Este sistema mata”, “La tierra no es vuestra, nuestros cuerpos tampoco” o “Somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar”, las mujeres han reivindicado durante toda la mañana en las calles de Madrid que “la lucha será feminista o no será”.

Y han denunciado la “cosificación” de los cuerpos y mentes y la discriminación en inserción laboral y educativa de la “doctrina patriarcal”.

“Un mes de revuelta”

Ante las miles de concentradas en la plaza, portavoces de la organización han celebrado un “acto masivo, combativo y disidente” que ha logrado “parar” la ciudad de Madrid y que está demostrando la “fuerza” y capacidad de organización de las mujeres.

Con la cadena feminista se ha dado inicio a un “mes de revuelta” hacia un Día de la Mujer -8 de marzo- “combativo y disidente”, en el que cada semana se organizarán distintas acciones reivindicativas en Madrid.