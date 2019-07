Amamantar reduce la obesidad infantil

Paulo Sousa / EyeEm via Getty Images

Las consecuencias de la escasa lactancia materna son muy importantes en la salud infantil. La OMS indica que el 22% de los niños menores de 10 años que no han sido amamantados son obesos cuando se comparan con niños que han sido amamantados con leche materna durante 6 meses.

Si bien las razones de por qué el riesgo de obesidad infantil aumenta con leches preparadas no se conocen con exactitud, la OMS apunta a que pueda estar relacionado con la mayor cantidad de azúcar natural en las leches no naturales, a patrones distintos en la flora intestinal del bebé y al hecho de que los niños que no son amamantados suelen empezar antes una dieta sólida más calórica.

Mejor sistema inmune y mejor desarrollo cerebral

Entre otras bondades únicas de la leche materna está que posee una alta cantidad de los denominados oligosacáridos de la leche humana. Cada vez más estudios indican que estos nutrientes son esenciales para que el bebé desarrolle una flora intestinal rica y variada que contribuye a reforzar su sistema inmune. Una de las claves en las excelentes propiedades de la leche humana para las defensas del bebé reside en la presencia de una molécula denominada oligosacárido de la leche humana que ayuda a reducir las alergias, las infecciones y la inflamación. Además, contribuye a enriquecer la flora intestinal del recién nacido.

Por consiguiente, los niños de lactancia materna son menos propensos a alergias por alimentos, infecciones respiratorias y eczemas y dermatitis. Por otra parte, la presencia de estos oligosacáridos contribuye a un mejor desarrollo cerebral, conexiones más robustas entre las neuronas y una mayor capacidad de aprendizaje y de la memoria.

