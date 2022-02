Amnistía Internacional denuncia la "codicia" de las farmacéuticas con las vacunas

OSVALDO SILVA via Getty Images

OSVALDO SILVA via Getty Images Una enfermera administra una dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech a un joven de Luanda, el pasado diciembre.

A pesar de los llamamientos urgentes para garantizar la distribución equitativa de las vacunas contra la covid-19 en 2021, las empresas farmacéuticas fracasaron estrepitosamente a la hora de afrontar el reto de una crisis sanitaria y de derechos humanos global sin precedentes. Por el contrario, monopolizaron la tecnología, bloquearon y presionaron para evitar que no se compartiera la propiedad intelectual, cobraron precios elevados por las vacunas y priorizaron el suministro a los países ricos, ha afirmado hoy Amnistía Internacional en una nueva evaluación de los principales desarrolladores de vacunas contra el coronavirus.

El año pasado se produjeron 10.000 millones de dosis de vacunas contra la covid-19, más que suficientes para alcanzar el objetivo del 40% de vacunación mundial fijado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, el informe, próximamente también en español, Money calls the shots: Pharma’s response to the Covid-19 vaccines crisis (El dinero manda: La respuesta de la industria farmacéutica a la crisis de las vacunas contra la Covid-19) revela que poco más del 4% de la población de países de bajos ingresos se había vacunado con pauta completa a finales del año pasado.

“Más de 1.200 millones de personas en países de ingresos bajos y medianos bajos podrían haberse vacunado para finales de 2021 si los países de ingresos altos y los productores de vacunas se tomaran en serio sus obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos”, ha declarado Rajat Khosla, director general de Investigación, Trabajo de Incidencia y Política de Amnistía Internacional.

“Mientras los países de ingresos altos acaparaban vacunas y restringían cruelmente el suministro a zonas más pobres del mundo, las empresas farmacéuticas fueron decisivas en la catástrofe de derechos humanos que se estaba produciendo, al dejar en la estacada a quienes más lo necesitaban. Estas empresas podrían haber marcado un hito en 2021. En cambio, dieron la espalda a quienes más necesitaban las vacunas y siguieron como siempre, anteponiendo los beneficios a las personas. Si queremos que 2022 sea el último año de esta pandemia, necesitamos cambiar el rumbo ahora”.