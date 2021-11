Amor a nada en concreto

No existe el amor. No existe el odio. Existe el “amor a…”. Existe el “odio a…”. Se puede amar a una mascota o la poesía barroca, la raza blanca o a los hijos, a un equipo de fútbol o el salmorejo. Se puede odiar la sanidad pública, a un violador, el calor, a los padres, la democracia. Pero no se puede amar ni odiar, así, a secas, sin complemento directo, igual que no se puede intentar, buscar, apoyar, así, a secas. La frase “yo intento” simplemente no tiene sentido. Tampoco lo tiene “yo amo”. Decir esto hoy en día bordea el delito, pero alguien ha de hacerlo: el amor no es mejor que el odio, ni viceversa. Tanto el amor como el odio pueden ser deseables o indeseables según a qué se refieran. Es mejor odiar el terrorismo que amarlo. Es mejor amar la justicia que odiarla. Y lo mejor de todo es entender qué son las emociones, más allá de las simplezas narcisistas que vemos en la publicidad.

Las emociones motivan nuestro comportamiento, ésta es la clave. El cariño a los hijos nos lleva a protegerlos en caso de peligro, y el miedo al cáncer hace que dejemos de fumar. Las sensaciones positivas o negativas que nos producen las emociones no se corresponden necesariamente con sus consecuencias positivas o negativas. El asco que sentimos ante un alimento podrido nos puede salvar la vida, y el placer que provoca el consumo de ciertas drogas puede acabar con ella. Poner el acento de las emociones en las sensaciones que nos producen más que en las conductas que motivan es poner lo secundario por delante de lo principal. Supone una visión narcisista e irracionalista del psiquismo, es usado hasta el hartazgo por los medios de comunicación o, por ejemplo, cada vez que un maltratador asegura amar a su víctima.