Ana Obregón acusa a 'MasterChef Celebrity' de amenazarla mientras su hijo estaba en el hospital

Polémicas declaraciones de la actriz y presentadora Ana Obregón sobre el programa MasterChef Celebrity de TVE, al que acusa de amenazarla por no acudir al festival de Vitoria de televisión cuando su hijo, Alex Lequio, estaba ingresado en el hospital con motivo del cáncer que padece.

Lo ha contado Obregón en una entrevista concedida a El Español, en la que explica lo sucedido:

“Ha habido momentos duros, como cuando... No lo pensaba contar, pero, mira, te lo cuento. Cuando mi hijo estaba hospitalizado, ingresado, tenía que haber estado yo en Vitoria, en el festival, pero no pude, como es lógico. Yo no quería decir lo que era porque la salud de mi hijo es un tema privado. Dije que no podía ir, porque por contrato no estaba obligada. No tenía que especificar. Era un momento muy duro (...) Recibí un burofax amenazando con denunciarme si no iba a Vitoria. No estoy enfadada con ellos porque no tengo fuerzas. La poca energía que tengo es para apoyar a mi hijo. Sé por lo que me dicen mis amigos que han sido crueles conmigo. Peor para ellos.”