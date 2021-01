Ana Obregón se gana el corazón de miles con su mensaje durante las Campanadas de TVE

Ana Obregón volvió a presentar las Campanadas en TVE en un año muy duro para ella tras la pérdida, en el mes de mayo, de su hijo Aless, de 27 años, a causa de un cáncer.

Obregón estuvo acompañada de Anne Igartiburu, habitual de los últimos años en las uvas de la cadena pública, y lanzó un mensaje de casi dos minutos que emocionó a la audiencia y a su compañera, a quien se le podían casi ver lágrimas en los ojos.

“Voy a decir una cosa que siempre decía mi hijo Aless. Lo más importante en esta vida es dedicar tiempo y amor a las personas que quieres, porque cuando te vas es lo único que te llevas. Pero para dedicar ese tiempo tienes que tener a las personas que quieres contigo. Y para conseguir eso tenemos que ser responsables. Y los españoles lo somos. Si me perdonas, Anne, yo cada año que he retransmitido las Campanadas aquí en TVE he mandado un beso a mi hijo, que me veía desde casa. Este año no puede ser y, con vuestro permiso, se lo mando al cielo”.