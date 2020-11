Ana Obregón revela el gesto que tuvo el rey Juan Carlos al morir su hijo Aless

Para Ana Obregón 2020 ha sido un año difícil. La pérdida de su hijo Aless a causa de un cáncer con solo 27 años el pasado mes de mayo fue uno de los golpes más duros de su vida. En los seis meses que han pasado desde su fallecimiento, Obregón ha estado tratando de sobrellevar el dolor rodeada de los suyos y apartada del foco mediático.

Todo hasta el pasado 10 de noviembre, cuando se anunció que presentará las Campanadas en TVE junto a Anne Igartiburu. Con motivo de esta vuelta a la vida pública, la creadora de Ana y los sieteha concedido una entrevista a la revista ¡Hola! en la que se ha sincerado sobre este duro momento de su vida y ha explicado su motivación para despedir el 2020.

La actriz se ha abierto en canal y ha hablado sobre cómo fue despedir a su hijo y su recta final en la enfermedad. En este sentido, ha recordado la primera llamada que recibió tras la triste noticia, nada menos que la del rey Juan Carlos.

“La primera llamada que tuvimos, yo no sé ni cómo estaba porque no podía reaccionar, fue el rey Juan Carlos. Llamó a Alessandro y le dijo: ‘Pásame a Ana, por favor’ y, luego, la Reina Sofía. No sé ni lo que les dije, la verdad. Esa llamada me emocionó y estoy muy agradecida”, ha recordado.

Además de los eméritos, los monarcas actuales también quisieron mostrarle su cariño a Lequio y Obregón, aunque Felipe y Letizia optaron por hacerlo por carta. “Al regresar a casa de Barcelona me conmovió la cantidad de cartas y telegramas de cariño que recibí, desde los Reyes Felipe y Letizia hasta personas desconocidas, además de todo el apoyo en redes”, ha señalado.

Esta estrecha relación con la familia real no es sorprendente ya que la madre de Alessandro Lequio era prima hermana del rey Juan Carlos y, de hecho, recientemente el colaborador de El programa de AR (Telecinco) rescató varias imágenes nostálgicas con el emérito y otros miembros de la familia real.