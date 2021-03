La atleta Ana Peleteiro arrasa con su 'corte' en directo a Santiago Segura en 'El Desafío'

La atleta Ana Peleteiro protagonizó uno de los momentos de la televisión de este viernes por la noche cuando, en plena valoración del jurado en la final de El Desafío (Antena 3), mantuvo un rifirrafe con Santiago Segura, juez del programa.

″¿Merece él menos nota que tú?”, preguntó Segura a Peleteiro en plena valoración.

“Eso eres tú, que para eso te pagan”, contestó Peleteiro, dejando con cara de sorpresa al humorista.

“Te estaba pidiendo ayuda, pero vamos, gracias, me lo has puesto en bandeja. Efectivamente, haré lo que me parezca”, contestó Segura.

“Haz lo que tú quieras, como siempre se ha hecho, no va a ser el último día que voy a mandar yo”, dijo la atleta.

“Pero vamos a ver, ¿te molesta que te pida ayuda?”, inquirió Segura. “No”, dijo Peleteiro.

“Es que como vas de sobrada y siempre te quejas al final y estás lloriqueando por tus notas...”, le reprochó Segura.

“No me gusta elegir la nota de mis compañeros, es como si en el cole dices, es que ha copiado en clase, pues no se dice”, contestó Peleteiro.

“Pero podías haber dicho, lo ha hecho bien, mal, regular. O sea, tú no te quieres mojar en eso, pues ya está, tú lo que quieres es quejarte todo el rato”, respondió molesto el humorista y jurado.

“Yo me mojo”, dijo la atleta. “Pues tu actitud no me gusta”, afirmó Segura. “Pues es tu problema si no te gusta. Yo me mojo y es que hoy han hecho todos un súper concurso. El único duelo de contrarreloj han sido David [Bustamante] y Agatha [Ruiz de la Prada] y es que tampoco sería justo puntuar mal a Agatha porque lo ha hecho brutal. Me ha sorprendido muchísimo. Entonces, no puedo decir”.

“Pues cuando le ponga mejor nota a Agatha que a ti, irás por ahí diciendo (hace el sonido de refunfuñar), ese es el problema”, dijo Segura.

“Bueno, pues déjame a mí con mi mal humor, que yo soy quien se lo come y no tú”, contestó Peleteiro.

“Yo soy una persona sensible, no me gusta ver a la gente encabronada. Por eso. Pero vamos, a partir de ahora, como es el último programa, cabréate lo que quieras. Eso sí, en las pistas, te voy a aplaudir a muerte. Y ahí sí que quiero que ganes”, dijo Segura aplaudiéndose tras sus palabras.

“Pues no”, respondió Peleteiro, “en la pista enfádame también, que eso me viene bien”.

El momento, compartido por la propia cuenta del programa en Twitter, ha generado multitud de comentarios a favor de la atleta.