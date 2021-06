Ana Rosa hace una irónica pregunta y vuelve a referirse así Pablo Iglesias

La presentadora de El Programa de AR, Ana Rosa Quintana, ha vuelto a hablar del que fuera líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, durante un encuentro con la prensa.

Tal y como recoge Ecoteuve, la presentadora de Telecinco, que ha cerrado una temporada marcada por la pandemia, ha querido hacer una irónica pregunta sobre Iglesias antes de valorar la trayectoria política.

“Por cierto, ¿qué es de Pablo Iglesias?”, ha preguntado. La periodista ha opinado que el líder de Unidas Podemos “fue un soplo de aire fresco y el portavoz de muchos jóvenes”.

“Estuvo muy bien el movimiento del 15M, lo que pasa es que una cosa es predicar y otra es dar trigo. Y cuando llegaron al Gobierno, entró en todas sus contradicciones”, ha detallado.

Además, Quintana ha comentado cómo se ha desarrollado la relación entre ambos: “Siempre fue buena con él, pero no sé por qué últimamente la tomó conmigo. En las elecciones de Madrid no tenía foco y uso a periodistas para tenerlo. Y eso no es digno de él. Creo que se equivocó. No se puede señalar a periodistas”.

“Y no solo fui yo, también Vallés, Herrera... cualquiera que pusiera negro sobre blanco las contradicciones de Podemos. Él no está pero sus colegas siguen intentando acosar a los periodistas y eso no lo tenemos que aguantar”, ha sentenciado.

Además, la presentadora se ha defendido de los que le achacan que va contra el Gobierno: ”¿Que soy crítica con el Gobierno? Hombre, claro, no lo voy a ser con los que no gobiernan. Los que no gobiernan, no gobiernan, pero soy igual de crítica que era cuando gobernaba el PP y estaba la Gürtel y sacábamos los desahucios y al gobierno de entonces no le gustaba nada lo que hacíamos”.