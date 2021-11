Ana Rosa Quintana reaparece tras anunciar que padece cáncer: "Lo que cambia la vida"

Ana Rosa Quintana se ha convertido en protagonista los últimos días por un triste motivo. El pasado martes anunció en El programa de Ana Rosa (Telecinco) que le habían diagnosticado cáncer de mama y que dejaría de estar en televisión durante un tiempo.

“Empecé este programa cuando mis hijos tenían poco mas de un mes y han ocurrido muchas cosas, algunas maravillosas, la mayoría, y también disgustos porque esto es la vida”, empezó diciendo. “Hoy me quiero despedir por una temporada que espero que no sea muy larga. Me han detectado un carcinoma en una mama”, añadió.

Según contó entonces Quintana, de 65 años, el carcinoma “está localizado” y “no hay metástasis”. Sin embargo, el “tratamiento intenso” al que se va a someter la alejará durante un tiempo de los platós.

Una semana después, la periodista ha compartido una imagen en su cuenta de Instagram con una potente reflexión.

“Biblioteca de Silos hace dos semanas. Lo que cambia la vida en un instante”, ha escrito en una instantánea en la que aparece junto a su marido Juan Muñoz en la biblioteca del monasterio burgalés.