La rotunda respuesta de Anabel Alonso tras la polémica de La Chocita del Loro

La Chocita del Loro sigue enredada en la polémica. Las palabras de su directora la pasada semana señalando que no programaban mujeres porque su humor era demasiado “victimista” o “feminista” han generado todo un terremoto de críticas tanto dentro como fuera del sector del humor.

Este domingo, la actriz Anabel Alonsoha dejado muy clara su posición en su visita a Liarla Pardo (laSexta), donde recalcó que “el humor no tiene género”. “Estoy absolutamente de acuerdo con todos mis compañeros. Una persona te hace reír o no. Somos menos mujeres porque esta sociedad es muy machista y patriarcal”, incidió.

Ante la pregunta de Pardo de si veía una diferencia entre el humor de mujeres y hombres y si se daban ciertas temáticas por sexo como denunciaba la directora del local madrileño, Alonso respondió que estaba “en totalmente en desacuerdo”.

“El hablar de los cambios de tu cuerpo, de tu vida sexual... Es lo único que se puede diferenciar, pero también había confesiones de mujeres y hombres, a los treinta o los cuarenta. Porque luego vivencias, en los monólogos, esto de ‘voy en el metro y me pasa no sé qué’ o ‘voy al súper y me encuentro no sé cuánto’. Eso nos pasa a todos”, enfatizó.

En el plató, el resto de participantes en el debate dejaron claro que la capacidad de hacer reír no tiene que ver con ser hombre o mujer. Así lo dejó claro Celia Villalobos: “Tener gracia en un monólogo no depende del sexo, para eso hay que valer”.

Tras la polémica, La Chocita del Loro mandó un comunicado disculpándose por las “desafortunadas palabras” de su directora. Del mismo modo, el gerente del local afirmó en un reportaje publicado en El HuffPost: “Lo que quiso decir Laura es que la gran mayoría de los textos de las chicas son reivindicativos. Y eso no vende ni con un chico ni con una chica”, aclaró, debido a que se dirigen a un público de nicho, algo que “se refleja en número de risas y de entradas”.