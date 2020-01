La respuesta perfecta de Anabel Pantoja a quienes criticaron cómo iba vestida en Nochevieja

Anabel Pantoja, sobrina de la popular tonadillera y colaboradora de Sálvame (Telecinco), se ha visto obligada a dar explicaciones por su look de esta Nochevieja.

La televisiva optó por ponerse un jersey de rayas blancas y negras, un pantalón negro y unas deportivas para la celebración en Cantora. Como ella misma ha contado en su cuenta de Instagram, recibió críticas por no haberse arreglado más.

“Quería estar cómoda estando en casa. Y me apetecía ser yo misma, disculpad a todos y todas las que me habéis escrito que cómo podría ir así vestida un fin de año. Pues siendo yo misma como soy el resto del año y no disfrazándome 😉”, ha respondido Pantoja junto a un par de fotografías de su atuendo para despedir 2019.