Explica por qué no va a bodas de la gente de su pueblo y el debate que se monta es de aúpa

"Pues no. No voy a bodas", con este mensaje ha empezado una usuaria de TikTok su lista de razones para no acudir a estos enlaces y ha hecho especial hincapié en las invitaciones de la gente del pueblo con la que hace años que no tienes contacto.

Ha contado que le ha costado mucho tiempo que la gente entienda que no quiere ir a bodas y ahora ya cuando alguien se case sabe que ella no va a ir. En cuanto a los motivos ha dicho que hace tiempo tenían más sentido "porque era cuando la gente afianzaba su amor" pero que hoy en día "es un trámite que podía ser un papel".

"Se ha montado que todo el mundo quiere una boda de influencers [...] a mí me da como un poquillo de pereza y no me siento muy cómoda", ha comentado. Ha añadido que no le gusta sentirse obligada a hacer lo que no quiere hacer y que, en realidad, la gente "pasa por el aro" porque no se atreve a decir que no le apetece ir.

En medio del vídeo ha señalado que sólo ha ido a una boda y fue de unas personas a las que quería mucho pero ya no más. Después ha abierto el melón de las bodas de los amigos del pueblo.

"Les deseo lo mejor que les vaya genial pero si no he estado en los últimos ocho años en tu vida, literalmente te he visto tres veces qué sentido tiene que yo esté en tu boda. No estoy en tu día a día para qué voy a estar en tu boda", ha comentado.

Por último ha dicho que prefiere ahorrar para irse a Japón que estar en una boda de dos personas con las que ha compartido el instituto "y no he visto más que por Instagram". Unas palabras que han provocado un tsunami en TikTok, que han visto más de 300.000 personas y que han generado un debate entre los que le dicen que tiene razón y los que creen que se ha pasado un poco.