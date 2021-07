Andie MacDowell sobre sus canas: "Me gusta compararme con George Clooney porque ¿por qué no?"

La actriz de 63 años prefiere no entrar en este tipo de polémicas y asegura sentirse muy satisfecha con su nuevo aspecto, según ha declarado en una entrevista publicada en la revista Vogue. “Nunca me había sentido más poderosa”, han sido sus palabras exactas. “De alguna manera siento que parezco más joven porque se ve más natural. No es como si estuviera tratando de ocultar algo”, confiesa la protagonista de Cuatro bodas y un funeral.

Ahora bien, la actriz se sincera y cuenta cómo su decisión no terminó de agradar a su representante que creía que ese no era el momento. Ella le contestó decidida: “Creo que estás equivocado y voy a ser más poderosa si acepto donde estoy ahora. Es el momento porque en dos años voy a cumplir 65 años. Si no lo hago ahora, no tendré la oportunidad de ser sal y pimienta. ¡Siempre quise ser sal y pimienta!”.