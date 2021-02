Andrea Levy anuncia que sufre fibromialgia

“Hay días que rabio de dolor, no puedes hacer nada con esta enfermedad, los músculos no te responden”, ha explicado Levy, quien asegura que los dolores “provocan depresiones muy fuertes entre quienes la sufren”. “Salir de casa a veces es un reto”, ha asegurado.

Sobre las críticas recibidas, que aludían a si iba bebida, Levy ha lamentado los comentarios en las redes sociales. “Tomo muchos medicamentos que me secan la boca y me cuesta pronunciar y vocalizar correctamente. He tenido que soportar que digan que voy bebida a trabajar”. Por eso, ha explicado, cuando interviene necesita “tener agua” a mano.

“Tengo un dolor tan paralizante en la zona de las cervicales y que no me permite mover los brazos y no me maquillo, no me peino, y entonces es el desmadre de todo lo que se dice”, ha explicado. “Creo que hay un límite en la ridiculización que, si se diera en otro ámbito, lo llamaríamos acoso”, ha afirmado.

Levy ha asegurado que “las peores horas del día son las de la mañana” porque es cuando comprueba cómo está su musculatura y son momentos de “dolor”.