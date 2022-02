Andy y Lucas se posicionan políticamente y Ayuso reacciona rápido

El grupo musical Andy y Lucas sorprendió este miércoles con su mensaje sobre la situación política de Cuba tras conocerse que iba a ir actual al país caribeño.

Lucas, que ha ejercido de portavoz del popular dúo gaditano, ha dejado claro que ellos no van a ir a tocar a Cuba porque están en contra del régimen: “A la más perfecta de las dictaduras preferiré siempre una imperfecta democracia”.

El artista ha explicado que cuando empiezan las conversaciones, ellos creían que era por medio de un promotor, tal y como fueron la anterior vez, y “no por medio del régimen”.

“Lógicamente Andy y Lucas no apoya ningún régimen dictatorial ni gente que hace niños presos, ni que tiene un pueblo que pasa hambre. Nosotros no vamos a ir, y no nos estamos quebrando por la presión mediática como dicen por ahí. Ni mucho menos. Quien diga eso es que no me conoce”, ha asegurado.

Ha pedido perdón y ha reiterado que desconocían que el concierto lo organizaba el régimen: “Nosotros nos dedicamos a componer y cantar, las otras gestiones las hacen otras personas a las que también defiendo porque sabemos que pensaban que se estaba haciendo con un promotor”.

“No vamos a ir a tapar parches y no estamos a favor de ninguna dictadura ni de regímenes militares que tienen al pueblo ahogado”, ha asegurado.

Luchas ha pedido que sus seguidores acudan en masa al concierto que tienen este mes en Miami. “Sé que por allí hay muchos cubanos que han tenido que emigrar o salir huyendo de Cuba, y esperemos que sea un concierto por la libertad, para cantar, para disfrutar y reír”, ha explicado.

Asimismo, ha pedido que se valore el gesto que están teniendo tanto Andy como él, porque, según ha dicho, habla “por los dos y estoy completamente seguro de que Andy está de acuerdo conmigo”.

“Que el sol salga por donde quiera, y acudid en masa no vaya a ser que los de Cuba me manden a un agente encubierto y me peguen dos tiros, ¡lo que me faltaba mí también!”, ha bromeado.