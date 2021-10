Àngels Barceló responde sin tapujos al "peligroso discurso" de Vargas Llosa

Con el foco puesto en la afirmación del escritor peruano, quien ha asegurado que lo importante no es que unas elecciones se produzcan en libertad, sino que se vote bien . Ante tal declaración, Barceló ha dejado muy claro que ese es un mensaje en el que “sientan sus bases las dictaduras”.

No obstante, la responsable de ‘Hoy por Hoy’ ha señalado un factor quizás más peligroso aún que las propias palabras del galardonado autor. Entre todas las personalidades del mayor partido de la oposición allí presentes, no hubo ninguna que alzase su voz para condenarlas. “Qué discurso tan profundamente antidemocrático y qué peligroso que no se rebata”, ha valorado la periodista, apuntando que “en la convención del PP, nadie dijo nada, silencio”.