"Angustia": La estremecedora reflexión de Jabois tras el suicidio de una mujer tras difundirse un vídeo sexual

Consecuencias de un vídeo

No me quiero ni imaginar los días en los que la mujer que se ha suicidado por la difusión de un vídeo sexual supo que ese vídeo circulaba entre compañeros con los que ella trataba a diario; tampoco imaginar la angustia de no saber cuándo lo vería su marido, si lo llegaba a ver. Es tan importante hacer sentir cómplices del suicidio a quienes provocaron ese estado en esa mujer, compartiendo y difundiendo, como hacer ver algo más: por qué la publicidad de esa clase de vídeos va dirigida siempre a denigrar a la mujer; por qué si son dos, la que se tiene que preocupar siempre es una. Qué percepción se tiene de ella en el sexo y qué percepción se tiene de él. Por qué, más allá de que tenga pareja o no, más allá de este caso en concreto, haya una a la que le dé vergüenza y otro que corra a enseñarlo a los amigos y a toda la oficina, cuando no lo cuelga en internet.