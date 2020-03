Ante la desigualdad de las pensiones, feminismo

SOPA Images via Getty Images

SOPA Images via Getty Images Una mujer mayor durante una manifestación feminista.

La desigualdad está en todos los ámbitos de la vida. Forma parte del sistema, de la estructura social, política y económica y, cómo no, del sistema de protección del Estado. Por eso, decimos que el feminismo tiene que aplicarse de manera transversal y llegar a cada espacio de la vida recorriéndola en su totalidad.

El sistema público de pensiones es uno de los ejemplos donde mejor entendemos la importancia de la transversalidad del feminismo.

A las mujeres se les ha adjudicado un papel testimonial y precario en la economía formal, en la que el trabajo es remunerado y, por el contrario, han sido relegadas a un papel protagonista en la economía informal, como cuidadoras y realizadoras de las tareas del hogar. No hace tanto que se entendía que las mujeres trabajábamos, no por nuestra valía, ni para ser económicamente independientes, sino solo para ayudar a los demás.

En la actualidad, hay que reconocer el avance en derechos que las mujeres hemos conseguido, no sin represión. Hoy podemos trabajar sin la autorización de nuestros padres o maridos, aunque sea cobrando menos que los hombres y ocupando empleos y jornadas más precarias.

Para negacionistas del machismo y la desigualdad, algunos datos. De media, los hombres cobran 5.800 euros al año más que las mujeres. Las mujeres tenemos menor tasa de ocupación y, por ende, mayor tasa de paro y mayor precariedad en el trabajo. Los hombres dedican una hora y media al día a los cuidados, mientras que las mujeres dedicamos cuatro horas, y dos millones de mujeres no tienen un trabajo remunerado por deber encargarse de las tareas del hogar. Además, por si con los datos no queda suficientemente claro, “ayudar” en las tareas de la casa y en los cuidados no es ejercer en igualdad.