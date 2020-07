'Antígona', porque todos quieren la verdad... ¿verdad?

Y, es que Fernando Cayo es capaz de ser el payaso que se ve en Donald Trump o en Boris Jonhson , por poner dos ejemplos mundialmente conocidos, a la vez que es capaz de hacer entender que tras estos personajes no hay locos, aunque lo parezca. Sino una inteligencia y un conocimiento muy humano de los afectos y sus efectos. Ese que sabe que los ciudadanos quieren la verdad, ¿verdad? Que no quieren ser engañados, que no están dispuestos a creerse las fake news, excepto si se las dice su periódico, su telediario, su partido o su influencer de cabecera en las redes sociales.

Puede que este montaje se rechace por su simplicidad, más aparente que real. Es cierto que no es redondo, que hay escenas, como la imagen final, que se pueden considerar forzadas. Y otras complacientes con un público más joven, como la escena del rap. Hay que tener en cuenta que su objetivo de ser entendido hace que se recurra muchas veces a un lenguaje coloquial y actual, y al humor. El que le chirriará al público de siempre, el que ocupa el teatro como si le perteneciese. Un público que va buscando un drama de cejas altas que, al no encontrarlo, es más, al ser accesible, puede sentirse defraudado porque permite entrar a cualquiera.

Sin embargo, el registro elegido no le quita su complejidad. No. Lo que hace es beneficiar el debate público, que es la función principal del teatro. Es decir, fomentar el debate político, no el debate artístico o técnico, aspectos profesionales en los que se pierden muchas veces la crítica y las audiencias, sobre todo si el montaje tiene poco o nada que decir. Un debate que esta obra plantea con una claridad meridiana, con una verdadera vocación democrática, para discutir lo que nos pasa con lo que pasa. Y la convierten en una buena obra de formación, ya no para un rey, que debería llegar a su puesto suficientemente preparado, sino para una princesa.

Porque los clásicos, no hablan de nosotros, sino que nos ayudan a pensar en nosotros, como recientemente apuntaba Mary Beard, la académica inglesa experta en clásicos y premio Princesa de Asturias, en El País. Eso lo ha entendido muy bien David Gaitán, lo que le permite actualizar el texto, el conflicto y a los personajes, sin complejos. Consciente de que él no es Sófocles, pero es que no pretende serlo. Su urgencia, su necesidad, es señalar que el rey no está desnudo. El rey, como dice el corrido mexicano, sigue siendo el rey, el soberano. Un soberano que en las democracias a la occidental, es el pueblo mismo, sus ciudadanos. Los que tienen el crédito que le da el uso de la palabra y la posibilidad de actuar, de accionar.