Antón Losada deja clarísima su postura sobre Pablo Iglesias y le manda un mensaje

“La gente lo que quiere es ver a los Gobiernos gobernando. Los Gobiernos no están para resolver problemas personales. ‘Estoy incómodo en el Gobierno, tengo contradicciones’. No haberte presentado. Eres el vicepresidente del Gobierno. Un gran poder, como dice el tío de Spiderman, viene una gran responsabilidad. ¿Qué es esto de salir corriendo?”, se ha preguntado.

Antón Losada ( @antonlosada ), sobre la candidatura de Pablo Iglesias: "Si busca unidad, las cosas no se hacen así. Si busca derrotar a la derecha, hay otras maneras. No tiene que venir a salvarnos Pablo Iglesias".

“En política hay que analizar bien lo que haces y no ir a impulsos y a genialidades porque a base de genialidades suceden las desgracias que llevamos padeciendo los últimos meses”, ha proseguido antes de preguntarse qué gana la izquierda con la candidatura de Iglesias.

“Unidad ya estamos viendo que no porque si tú buscas unidad no haces esto: llamas a la gente, pactas con ellos, llegas acuerdos... No sales, das el anuncio y ale, ahora el que diga que no que lo explique. Si lo que buscas es unidad, las cosas no se hacen así”, ha insistido antes de subrayar que “habrá otras maneras, otros candidatos” para derrotar a la derecha.