Antonio Resines estalla: "Y habrá gente que diga 'dedícate a otra cosa'. Pues no me da la gana"

Antonio Resines nunca ha tenido pelos en la lengua para decir lo que le da la gana. El actor lo ha vuelto a dejar claro este sábado en laSexta noche, donde se unió a las quejas que ya ha pronunciado previamente su compañero Juan Echanove sobre ‘el desamparo’ a la Cultura.

“El Estado tiene que dar un paso adelante y poner dinero encima de la mesa para la cultura”, sentenció el actor y expresidente de la Academia del Cine. Las críticas no fueron sólo para los políticos, Resines también se acordó de quienes tienen al cine español entre ceja y ceja: “En mi profesión mucha gente no tiene ingresos. Y habrá gente que diga ‘dedícate a otra cosa’. Pues no me da la gana”.