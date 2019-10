Aristóteles para populistas

Sin embargo, cuando las premisas no apoyan la conclusión de un argumento el razonamiento es falso, es decir que cuando hay un error en el razonamiento se convierte en una falacia informal. Y como no todos los errores de razonamiento son iguales hay diferentes tipos de falacias. Por eso, nuestro objetivo es reconocer los argumentos que parecen correctos, develar sus errores y mostrar el tipo de falacia que cometen.

¿Cómo formula sus ideas un populista? Observemos una adaptación del diálogo ficticio que Temelkuran escribe en How to lose a country en el que confronta a Aristóteles con un populista sobre el clásico silogismo aristotélico: «Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. Por lo tanto, Sócrates es mortal».

Para contrarrestar de forma efectiva el discurso populista no hay que evitarlo, sino estudiarlo, observar cómo funciona y se desarrolla, para poder atacar e inutilizarlo cuando se presente. La retórica populista, tal como la hemos visto propagarse con Trump, Bolsonaro, Narendra Modi, etc., utiliza un principio filosófico derivado de la navaja de Ockham llamado: «Hazlo simple y estúpido» como: «Make America Great Again» y «Brasil encima de todo, Dios encima de todos», «Modi makes it possible». Con esos slogans ganaron las elecciones y ahora están gobernando. No obstante, cuando estos políticos cometen falacias, por la variedad y lo veladas que se presentan, no siempre resulta sencillo distinguirlas.

Otra falacia se descubre cuando el populista dice: «Gracias a nuestro líder sabemos quién es Sócrates… Sócrates es un fascista». La falacia Ad verecundiam o apelación a la autoridad es especial porque el ropaje con la que se presenta no es tan evidente como en el ejemplo mencionado. El nivel de complejidad de esta falacia es alto, porque no hay nada de malo en recurrir a una autoridad para reforzar un argumento, el error está en recurrir a alguien que no tiene autoridad legítima. Por ejemplo, de las cuatro reglas que menciona Comensaña en Lógica informal para detectar esta falacia, el líder al que se refiere el populista no tiene la menor idea de quien fue Sócrates en realidad, porque fascista no fue. Por lo tanto, no cumple con la primera: Que la fuente citada sea, realmente, una autoridad en la materia.

Pareciera que estamos indefensos cuando escuchamos frases como: «Roban nuestros empleos, nuestras mujeres y alteran la paz social», «destruyen nuestros valores, nuestra cultura y conducen a la decadencia moral de nuestra nación», «son terroristas, violadores y ladrones». Cuando observamos que, como un caballo troyano, la frenética retórica populista, va debilitando progresivamente la institucionalidad jurídica y política de nuestros países, porque atenta directamente contra nuestra libertad individual, infringe normas constitucionales y obstaculiza la consolidación de la democracia. Pero hemos visto que no es así, porque la lógica se presenta como una herramienta racional efectiva contra el engañoso y agresivo discurso populista.

Para evitar que este tipo de retórica continúe expandiéndose es importante reforzar cátedras como filosofía, lógica, argumentación, pensamiento crítico, etc., porque contra el uso de sofismas o cualquier intento de manipulación por medio del lenguaje, la lógica se presenta como un antídoto eficaz. Y precisamente por esto, Benthem llegó a considerar a la lógica como el sistema inmunológico de la mente. Y aunque estudiarlas puede resultar un dolor de cabeza es mejor ese sacrificio que dejarnos llevar por los demagogos del lenguaje.

