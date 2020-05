Arrimadas quema la foto de Colón

Pues el efecto Arrimadas está aquí. Y para disgusto del sector más duro y radical de Cs, que no soporta la vuelta al centro y a la utilidad que ha querido imprimir desde ya la líder. No son palabras, sino hechos: apoyo a Pedro Sánchez para prorrogar el estado de alarma pero con medidas económicas, un discurso que vuelve a las esencias del partido y la fuga de algunos de los más deslenguados y extremos personajes de Cs como Juan Carlos Girauta y Marcos de Quinto.

Hace apenas dos semanas que Cs celebró su asamblea telemática, todos desde casa con sus ordenadores. Pero a Arrimadas no le gusta perder el tiempo y ha impuesto su ritmo. Su estilo es más de directiva de multinacional, de cosas efectivas. No se gusta tanto regodeándose en las palabras y diciendo ‘no’ como su antecesor. Un Rivera que ya ha dejado claro en las redes sutilmente que no apoya esas prórrogas del estado de alarma.

¿Esto quiere decir que ahora pasa por echarse en brazos de Sánchez? No, no. Arrimadas no se va a plantear ser un socio estable del Gobierno apoyando todas las medidas del PSOE y Unidas Podemos, pero se abre a grandes pactos en situaciones complicadas como el estado de alarma y unos presupuestos. Menos testosterona. Y marca a la vez su sello frente a las otras derechas: PP y Vox votarán ‘no’ al estado de alarma. Arrimadas ha quemado la foto de Colón. (Por cierto, ella alegó que no podía ir a aquella manifestación que juntó a Rivera con Casado y Abascal). No quiere ser una ‘cayetana’.

Esto no quiere decir que se haya olvidado de las otras derechas. No va a romper los gobiernos autonómicos auspiciados por el PP y Vox. Madrid, Murcia, Castilla y León y Andalucía no se tocan. Sabe que entre estar y no estar es mejor estar. El poder es el poder y consideran en Cs que deben gobernar donde puedan. Lo ha dicho a la prensa: los que quieran ver caer esos Ejecutivos se van a quedar con las ganas.