La Asamblea de Madrid suspende una sesión tras no poder acceder un compareciente en silla de ruedas

Óscar Moral, presidente de la asociación de personas con discapacidad Cermi Madrid, iba a comparecer este viernes en la Comisión de la Asamblea de Madrid que investiga la gestión de las residencias madrileñas durante la pandemia. Iba, porque en la sala en la que tenía que declarar, no había rampa para poder acceder al estrado.

Los diputados han optado por suspender la sesión y el propio Moral se ha negado a participar en esas condiciones. “Me han ofrecido primeramente intervenir desde abajo del estrado. Me he negado no por prepotencia sino simplemente porque en este caso estoy representando a muchas personas y lo que no puede ser es que personas con discapacidad intervengan de manera distinta al resto de la ciudadanía”, ha relatado, según recoge El País.