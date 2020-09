Así afrontan los introvertidos y los extrovertidos la pandemia

Resulta que trabajar desde casa tampoco es el paraíso para estas personas introvertidas. Para empezar, porque implica más videollamadas agobiantes. La presión a la que te someten las personas que viven contigo o tu círculo social también puede ser agotadora.

Aun así, son muchos los introvertidos que siguen disfrutando de la relativa quietud que les proporciona la pandemia, asegura Laurie Helgoe, psicóloga y autora de Introvert Power: Why Your Inner Life Is Your Hidden Strength.

“En mi caso, mientras mi familia y mis amigos extrovertidos se subían por las paredes, yo estaba en mi salsa”, recuerda. “Podía trabajar desde la tranquilidad de mi casa, ya que mis hijos son mayores. Pude dedicar más tiempo a mis proyectos y descubrir cosas nuevas. También podía descansar cuando necesitaba reflexionar”.

Como nuestra vida actual se ha vuelto eminentemente online, Helgoe señala que ahora los introvertidos tienen la oportunidad de regular los estímulos sociales y participar con mayor entrega en dichas interacciones: “Puedo asistir a un cumpleaños por Zoom y mostrarme alegre durante una hora, pero después, les digo que tengo que seguir trabajando”, ejemplifica Helgoe.

En otras palabras: los introvertidos se pueden beneficiar de este nuevo espacio.

“A menudo se malinterpreta esto. Los introvertidos no buscamos espacio para escapar de nuestras amistades y parejas, sino para poder estar presentes”, puntualiza Helgoe.

En cuanto a los extrovertidos, Kahnweiler dice estar sorprendida por lo bien que lo llevan muchos, teniendo en cuenta lo que les gusta estar con gente.

“Recurren a su introversión interior. Han tenido tiempo para reflexionar, prepararse para sus reuniones y pasar más tiempo con sus familias”, añade.

“Han aprendido a respirar más despacio. Los extrovertidos están recurriendo a los aspectos positivos de las personas introvertidas e incluso están aprendiendo a disfrutar del silencio”.

Al mismo tiempo, siguen cubriendo sus necesidades de extroversión hablando con familiares y amigos o quedando por videollamada, comenta Kahnweiler.