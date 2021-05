Así cambió el 15-M nuestras vidas

La mecha estaba prendida, pero el 15 de mayo de 2011 se avivó la llama cuando decenas de miles de personas marcharon en Madrid bajo el lema “Democracia real ya. No somos mercancías en manos de políticos y banqueros”. La protesta evolucionó en una acampada de tres semanas en la emblemática Puerta del Sol. Fue el kilómetro cero de una indignación que se extendió por decenas y decenas de plazas de toda España.

DOMINIQUE FAGET via AFP via Getty Images

DOMINIQUE FAGET via AFP via Getty Images Algunos activistas descansando en el campamento de la Puerta del Sol.

Parados, desahuciados, jóvenes sin futuro… Miles de personas confluyeron en el momento perfecto para que el hartazgo hacia la clase política y económica se hiciese colectivo. Uno de los lemas del movimiento fue “PSOE, PP, la misma mierda es”, como crítica al bipartidismo existente desde 1982. Los logros no fueron inminentes: en las elecciones generales de ese noviembre se volvió a imponer el PP. Tuvieron que pasar tres años para que Podemos, un partido surgido de las cenizas del 15-M, lograra cinco escaños en las elecciones europeas. Un preludio de lo que pasaría en los comicios municipales y autonómicos de 2015.

DOMINIQUE FAGET via AFP via Getty Images

DOMINIQUE FAGET via AFP via Getty Images La comisión de alimentación repartiendo desayuno en la Puerta del Sol.

“Si quieren cambios, que se presenten a las elecciones”, comentaron más de una vez desde el PP. Lo que quizá no se imaginaban es que algunos indignados les harían caso. Tras las elecciones municipales de 2015, varios ayuntamientos pasaron de estar regidos por partidos tradicionales a estar liderados por las “candidaturas ciudadanas”. Los llamaron ‘los ayuntamientos del cambio’ . Entre ellos, el de Madrid, con la abogada laborista Manuela Carmena y el de Barcelona, con Ada Colau, conocida activista de la Plataforma Antidesahucios (PAH). “Si estamos aquí es consecuencia del 15-M”, reconoció más de una vez la ahora exalcaldesa de Madrid. Otras grandes ciudades en las que estas candidaturas alcanzaron el poder fueron Cádiz, Zaragoza o Coruña.

DOMINIQUE FAGET via AFP via Getty Images

DOMINIQUE FAGET via AFP via Getty Images Una de las asambleas del movimiento en la Puerta del Sol

DANI POZO via AFP via Getty Images

DANI POZO via AFP via Getty Images Una parte del campamento en la Puerta del Sol.

Cristina Arias via Cover/Getty Images

Cristina Arias via Cover/Getty Images La comisión de propuestas en la Puerta del Sol.

Si algo fue vital para el nacimiento y la fuerza que tuvo el 15-M, fueron las nuevas tecnologías. En especial, las redes sociales y la difusión que se hizo a través de las mismas. Tanto las primeras manifestaciones como el seguimiento del funcionamiento de las acampadas se narraron casi en directo. “Acabamos de acampar en la Puerta del Sol de Madrid, no nos vamos hasta que lleguemos a un acuerdo. #acampadaSol”, fue el primer tuit de la cuenta @acampadaSol , que formaba parte de las vías de comunicación de la acampada.

Acabamos de acampar en la Puerta del Sol de Madrid, no nos vamos hasta que lleguemos a un acuerdo. #acampadaSol

Desde entonces, es raro que las convocatorias sociales de protestas y manifestaciones no tengan eco en las redes sociales. Desde la PAH hasta el movimiento feminista, utilizan Twitter, Instagram y las redes de mensajería como Whatsapp para propulsar sus propias convocatorias, pedir ayuda ante desahucios o informar sobre las acciones de protesta que se llevarán a cabo.

Denis Doyle via Getty Images

Denis Doyle via Getty Images Las redes sociales y las nuevas tecnologías fueron las grandes impulsoras del movimiento.

DOMINIQUE FAGET via AFP via Getty Images

DOMINIQUE FAGET via AFP via Getty Images Una de las pancartas en el metro de la Puerta del Sol.

Ramin Talaie via Corbis via Getty Images

Ramin Talaie via Corbis via Getty Images Manifestación del movimiento 'Occupy Wall Street' en Nueva York.

El poder simbólico que tuvo el movimiento no fue suficiente para que hoy algunas de sus grandes propuestas se hayan cumplido. No hubo cambio en la ley electoral, la corrupción sigue campando a sus anchas -aunque en menor medida-, los desahucios continúan a la orden del día sin acuerdo para una ley estatal de alquiler y no hay un banco público. “Sin casa, sin curro, sin pensión, sin miedo”, era otro de los lemas de los indignados que podría formar parte del repertorio de las manifestaciones actuales.

Ramón Espinar explica esta situación continúa y se ha endurecido por la pandemia. “Se ha endurecido el desempleo juvenil, el mercado de la vivienda está disparado, la situación de precariedad no sólo permanece, sino que la franja de edad se ha ensanchado. Ahora no es un fenómeno de jóvenes de 18 a 25 años, sino de más de 40 años”, lamenta. Eso de lo que se quejaban entonces ” se ha convertido en una forma de vida y se ha cronificado, además de que ya se naturaliza esa situación. Nos parece casi normal o natural una forma de vida en la que compartes piso hasta los 40 y el desempleo forma parte constantemente de tu vida”.

A pesar de esta situación, una década después, existe un Parlamento multicolor, un Gobierno progresista de coalición, un tsunami feminista o una nueva generación preocupada por el planeta. No se puede entender la España de hoy sin lo que construyeron los indignados entonces.