¿Quién dijo que las editoriales españolas lo tenían complicado para enamorar a toda la comunidad mundial de los juegos de mesa ? Si alguien se atrevió a decir semejante cosa, desde luego se equivocaba con Synergic Games . Los ideólogos de Harakiri: Blades of Honor llegaron a la plataforma de mecenazgo Kickstarter, se presentaron y vencieron en tan solo 14 minutos. Justo el tiempo que tardaron en conseguir el objetivo de financiación básico para que el proyecto siguiera adelante.

¿Pero qué tiene Harakiri: Blades of Honor para provocar semejante oleada de mecenas en tan poco tiempo? Principalmente, guerreros samuráis , temibles demonios y grandes cantidades de carisma . Con una puesta en escena imponente inspirada en un imaginativo Japón feudal rodeado de fantasía, el equipo de desarrollo llevó a cabo un trabajo artístico concienzudo que le hizo destacar rápidamente entre el resto de los juegos de mesa.

“Había mucha gente esperando la salida de la campaña atraída por el arte y los componentes mostrados, pero también por las opiniones positivas de las personas que ya lo habían podido probar”, señala Joel Torres, uno de los máximos responsables de Synergic Games. “ Pero pese a todo, cuando vimos la rapidez con la que alcanzamos el objetivo, no nos lo podíamos creer ”.

“Cuando vimos la rapidez con la que alcanzamos el objetivo, no nos lo podíamos creer".”

Sin embargo, es imposible que la estética sea la única causante del éxito. Harakiri: Blades of Honor es una experiencia de mazmorras en cooperativo de hasta 4 jugadores donde se explora un mapa lleno de detalles mientras las miniaturas, las fichas, los dados y las cartas se agolpan sobre él. Entretanto, se sucede una historia cargada de intrigas donde los protagonistas irán tomando decisiones trascendentales, y donde el combate contra criaturas del mal será fundamental para avanzar en la aventura.



En estos momentos, Synergic Games está en un segundo y último proceso de financiación de Harakiri: Blades of Honor en la plataforma española Kick & Go. Con esta acción que durará solo unos meses, la editorial pretende ofrecer la última oportunidad de adquirir su juego, pues no se podrá encontrar en las tiendas habituales.